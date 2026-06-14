Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Η ώρα των οριστικών αποφάσεων για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος στην Κρήτη, με την τοπική αυτοδιοίκηση να καλείται να πάρει οριστικές και άμεσες αποφάσεις υπό το βάρος ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων.

Κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης και φορτισμένης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποτυπώθηκε και επίσημα η καθολική άρνηση του σώματος στην πρόταση για τη λειτουργία Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό.

Η απόφαση αυτή στερεί από τους αρμόδιους φορείς μια έτοιμη λύση, την ώρα που η πίεση στο λιμάνι του Ηρακλείου κορυφώνεται.

Νομικό τελεσίγραφο από τον Όμιλο Γκριμάλντι

Η κατάσταση περιπλέκεται δραματικά μετά την απόφαση του Ομίλου Γκριμάλντι να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες. Στόχος είναι η άμεση εκκένωση του παλιού ψυγείου εντός της λιμενικής ζώνης, ενός χώρου που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως πρόχειρο κατάλυμα για τους νεοεισερχόμενους μετανάστες.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις μιας ενδεχόμενης έξωσης. «Αν εκτελεστεί η δικαστική απόφαση χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εναλλακτικός χώρος, οι μετανάστες θα βρεθούν στον δρόμο», τόνισε χαρακτηριστικά

.Ο φόβος για την Πλατεία Ελευθερίας

Οι αρχές του νησιού τρέμουν το ενδεχόμενο να μετατραπεί η Πλατεία Ελευθερίας, η κεντρικότερη πλατεία του Ηρακλείου, σε μια άτυπη υπαίθρια δομή. Οι μνήμες από το φθινόπωρο του 2024 στη Ρόδο είναι ακόμη νωπές. Τότε, περισσότεροι από 500 άνθρωποι είχαν κατασκηνώσει στο κέντρο της πόλης για ημέρες, περιμένοντας τις διαδικασίες ταυτοποίησης, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή και εικόνες ανθρωπιστικής κρίσης.

Αναζήτηση "μυστικών" χώρων και κυβερνητική κάθοδος

Σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη δύο νέες τοποθεσίες που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας. Ο Περιφερειάρχης απέφυγε σκοπίμως να τις κατονομάσει, προκειμένου να προλάβει πρόωρες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα. Ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέα έκτακτη επίσκεψη στο Ηράκλειο, με σκοπό να επιθεωρήσουν τους προτεινόμενους χώρους και να κλειδώσουν την τελική, οριστική λύση πριν η κατάσταση στο λιμάνι ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

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