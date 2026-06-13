Χανιά: Διήμερη αστυνομική επιχείρηση σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς – Συνελήφθησαν 14 άτομα, οι 7 ανήλικοι

Κοινή επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή σε υπαίθριους χώρους του Δήμου Χανίων, όπου είχαν εγκατασταθεί αυτοσχέδια παραπήγματα από ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που υλοποιεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων κατά τη θερινή περίοδο για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της δράσης:

• Προσήχθησαν -62- ημεδαποί.



• Συνελήφθησαν -14- ημεδαποί, εκ των οποίων 7 ανήλικοι.



• Ελέγχθηκαν -12- οχήματα.



• Βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



Οι συλλήψεις αφορούσαν:



• 8 άτομα για μη έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.



• 5 άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.



• 1 άτομο για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Οι οργανωμένες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης, την πρόληψη της παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

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