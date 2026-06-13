Ακρίβεια: Οι τιμές στα ύψη, ενώ οι παραγωγοί πετούν τόνους πατάτας - «Η χειρότερη χρονιά μας»

«Η χειρότερη χρονιά που έχουμε διανύσει στα χρονικά που καλλιεργούμε πατάτες».

Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει τη φετινή χρονιά παραγωγός πατάτας, την ώρα που ο ίδιος και συνάδελφοί του καλούνται να ξεφορτωθούν τόνους της παραγωγής τους, ενώ οι τιμές για τους καταναλωτές παραμένουν στα ύψη.

Η τιμή της πατάτας φτάνει μέχρι και το 1,20 ευρώ το κιλό στη Θεσσαλονίκη και το 1,19 ευρώ στην Αθήνα, ενώ στη χονδρική η τιμή έχει παραμείνει ίδια με πέρυσι, δηλαδή 0,60 ευρώ το κιλό.

Κύρια αιτία για τις αυξημένες τιμές στους πάγκους, φαίνεται πως είναι οι αθρόες εισαγωγές, παρόλο που η εγχώρια παραγωγή είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετούς ντόπιους πατατοπαραγωγούς περισσεύει η σοδειά, με αποτέλεσμα να σαπίζει και αυτοί να αναγκάζονται να την πετάξουν.

«Πετάμε συνέχεια, έχω πετάξει πάνω από 100 τόνους», λέει στην κάμερα του Alpha πατατοπαραγωγός από το Κιλκίς, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει λίπασμα στο χωράφι του την περσινή του σοδειά.

Για την περσινή παραγωγή, γίνεται διαλογή, ώστε να αφαιρεθούν οι σάπιες πατάτες και να κρατηθούν όσες ακόμα είναι σε καλή κατάσταση, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους παραγωγούς, οι οποίοι χάνουν σοδειά από τη μία και καλούνται, από την άλλη, να επιβαρυνθούν με το κόστος παραπάνω μεροκάματων για τη διαδικασία της διαλογής.

Απελπισμένοι οι πατατοπαραγωγοί μειώνουν τα καλλιεργήσιμα στρέμματα ή στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες. «Είναι το πιο άσχημο πράγμα να βλέπεις το προϊόν σου να το πετάς», λέει χαρακτηριστικά πατατοπαραγωγός.

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