Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος 17-14 : Πρωταθλήτριες Ευρώπης για 4η φορά!

H γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης στην υδατοσφαίριση κερδίζοντας στον (χιτσκοκικό) τελικό του final four του Champιοns League στην Mάλτα με 17-14 στα πέναλτι (κ.δ. 14-14) την Φερεντσβάρος.

Το ματς ήταν γεμάτο ανατροπές και σασπένς αλλά οι «ερυθρόλευκες» τα κατάφεραν και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης για 4η φορ! Οι προηγούμενες τρεις ήταν το 2015 και την διετία 2021-22!

Koρυφαίες των πρωταθλητριών Ευρώπης η Άντριους που κράτησεε την ομάδα της στα δύσκολα και η Ολλανδή γκολκίπερ Ντόλμπεστιν που απέκρουσε όλα τα πέναλτι της «πρωτάρας» στον τελικό ομάδας της Βουδαπέστης!

H ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε ...φουριόζα και προηγήθηκε με 4-1 στο πρώτο 8λεπτο, αλλά στο φινάλε του οι Ουγγαρέζες είχαν μειώσει στο γκολ.

Μια από τα ίδια και στο δεύτερο 8λεπτο με τις «ερυθρόλευκες» να επιστρέφουν στο +3 (8-5) αλλά η αντίδραση των αντιπάλων τους έφερε ανατροπή (8-9).

Δύο κολλητά γκολ της Άντριους έφεραν νέο «ερυθρόλεκυκο» προβάδισμα (10-9), αλλά η Ελευθερία Πλευρίτου ισοφάρισε (την πρώην ομάδα της) και στην εκπνοή του 8λεπτου η Γκρέτα υπέγραψε νέα ανατροπή αφού παρά το τσάλεντζ για «ερυθρόλεκυο» πέναλτι οι διαιτητές είχαν άλλη άποψη!

Aντίθετα με πέναλτι οι Μαγυάρες πήγαν στο +2 αλλά τα τέρματα των Νίνου και Άντριους κι ένα δοκάρι της Ελευθερίας Πλευρίτου έφεραν το ματς στα ίσα. Προσωρινα όμως αφού Κέστελι και Ορίθ επανέφεραν τον «αέρα» των δύο τερμάτων.

Ωστόσο η Αυστραλή Άντριους (κορυφαία «ερυθρόλευκη») στο 1'20'' και η Σάντα στα 13'' έφεραν νέα ισοπαλία στέλνοντας τον τελικό στη «ρώσικη ρουλέτα» (για πρώτη φορά μετά το 2018)!

Η διαδικασία των πέναλτι

Μυριοκεφαλιτάκη 1-0

Απόκρουση Ντόλμπεστιν σε Ορτίθ

Β. Πλευρίτου 2-0 Νέα απόκρουση Ντόλμπεστιν

Χαμένο πέναλτι Τριχά.

Τρίτη απόκρουση της Ντόλμπεστιν επί της Β. Πλευρίτου Σιούτη 3-0

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 3-6, 4-3. (πεν. 3-0

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη 2, Δρακωτού, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

Φερεντσβάρος (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Μπέα Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέζμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα.

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

8 τρόπαια Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία)

7: Σαμπαντέλ (Ισπανία)

4: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

3: Νέρεους (Ολλανδία), Ντονκ Γκούντα (Ολλανδία)

2: Γλυφάδα (Ελλάδα), Βουλιαγμένη (Ελλάδα), Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία), Σκιφ Μόσχας (Ρωσία)

1: Μπράντεμπουργκ (Ολλανδία), Σέντες (Ουγγαρία), Φιορεντίνα (Ιταλία), Προ Ρέκο (Ιταλία), Σαντ Αντρέου (Ισπανία)