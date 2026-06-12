Φράγμα Φανερωμένης: Το σχέδιο για να μη μείνει σταγόνα χαμένη στη Μεσαρά

Η Επιτροπή Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς καθόρισε την κατανομή νερού για την αρδευτική περίοδο 2026, με ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ποσότητες κατανέμονται αναλογικά στους Τ.Ο.Ε.Β. με βάση τα αρδευόμενα στρέμματα και το είδος των καλλιεργειών:

Α' Ζώνη: 2.480.000 κ.μ.

Β' Ζώνη: 460.000 κ.μ.

Γ' Ζώνη: 2.600.000 κ.μ

Συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης του Φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς, ανακοινώνει την απόφαση κατανομής των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού για την αρδευτική περίοδο του έτους 2026, έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, η κατανομή των ποσοτήτων νερού προς τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) διαμορφώνεται ως εξής:

Τ.Ο.Ε.Β. Α’ Ζώνης: 2.480 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού

Τ.Ο.Ε.Β. Β’ Ζώνης: 460 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού

Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης: 2.600 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με αναλογικό τρόπο, βάσει των αρδευόμενων στρεμμάτων ξηρικών και μη ξηρικών καλλιεργειών που εξυπηρετεί κάθε Τ.Ο.Ε.Β., ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισόρροπη διάθεση του διαθέσιμου αρδευτικού νερού.

Η Επιτροπή καλεί τους αρμόδιους φορείς και τους παραγωγούς να συμβάλουν στην ορθολογική χρήση του νερού, με στόχο την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και την προστασία των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: