Κρήτη: "Επανάσταση" στη δακοκτονία: Η επιστήμη αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη με το έντομο

Σε τροχιά πλήρους εφαρμογής μπαίνουν οι ώριμες ερευνητικές μέθοδοι για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Κρήτη.

Οι νέες στρατηγικές εστιάζουν στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του εντόμου στα χημικά σκευάσματα και στην ανάπτυξη σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο αναπληρωτής καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Μανόλης Ροδιτάκης, οι πρωτοποριακές αυτές μέθοδοι βασίζονται αποκλειστικά στη βιολογία του εντόμου.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι εκτεταμένοι χημικοί ψεκασμοί που επιβαρύνουν το προϊόν και το οικοσύστημα.

Το τριπλό μέτωπο κατά του δάκου

Οι παρεμβάσεις θα γίνονται στοχευμένα σε διάφορες χρονικές στιγμές, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το επίσημο κρατικό πρόγραμμα δακοκτονίας.

Η νέα στρατηγική βασίζεται σε τρεις συγκεκριμένες δράσεις:

Ανοιξιάτικη εδαφική καταπολέμηση: Εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων στο έδαφος την Άνοιξη για την εξόντωση του εντόμου στα στάδια της προνύμφης και της νύμφης.

Μαζική παγίδευση: Τοποθέτηση συστημάτων παγίδευσης για την άμεση και δραστική μείωση των πληθυσμών του εντόμου.

Ενίσχυση φυσικών εχθρών- Ανάπτυξη και προστασία ωφέλιμων ανταγωνιστικών εντόμων.

Αυτοί οι φυσικοί σύμμαχοι των παραγωγών εξοντώνουν τον δάκο σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του.

Πράσινη ασπίδα για το κρητικό ελαιόλαδο σύμφωνα με τον κ. Ροδιτάκη, το νέο μοντέλο διαχείρισης αναπτύσσεται γύρω από ένα τρίπτυχο επιτυχίας:

Την προστασία του Περιβάλλοντος, τη σταθερότητα της παραγωγής και τη διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Για πρώτη φορά, οι μέθοδοι αυτές θα δοκιμαστούν στην πράξη σε εκτάσεις δεκάδων στρεμμάτων στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων.

Η πιλοτική εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο για να υπογραφεί η 3η προγραμματική σύμβαση του έργου.

Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα θα υλοποιηθεί μέσα από τη στενή σύμπραξη τριών κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας: Του ΕΛΜΕΠΑ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

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