Ελαφονήσι: Συνελήφθη για 6η φορά υπάλληλος πάρκινγκ για άγρα πελατών

Για έκτη )() φορά συνελήφθη για το ίδιο αδίκημα υπεύθυνος επιχείρησης στάθμευσης στο Ελαφονήσι Κισάμου στα Χανιά.

Πρόκειται για μια πανέμορφη παραλία που έχει αναδειχθεί ως η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Ωστόσο πολλά είναι τα παράπονά των επισκεπτών και οι καταγγελίες των τουριστών για άγρα πελατών, μέθοδο που κατά κόρον εφαρμόζουν επιχειρηματίες της περιοχής που διαθέτουν χώρους στάθμευσης.

Σε νέο έλεγχο της αστυνομίας που έγινε χθες (11/6) συνελήφθη για πολλοστή φορά, υπάλληλος, ο οποίος κατηύθυνε τα οχήματα προς την επιχείρηση για την οποία εργάζεται.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και παρακώλυσης συγκοινωνιών ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος απουσίαζε και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

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