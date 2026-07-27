Ωρίωνας: Ασημένιο και χάλκινο στο ομαδικο και πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σόλο

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Tη 2η και τη 3η θέση του Πανελλήνιου βάθρου(μεταξύ 18 ομάδων) κατέκτησε η ομάδα του Ωρίωνα στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες καλλιτεχνικής Κολύμβησης!!

Στο παραπάνω πρωτάθλημα Πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχτηκε η Κατερίνα Σταυρακάκη.

Η αθλήτρια του Ωρίωνα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο σόλο αφού εντυπωσίασε κριτές και θεατές με την παρουσια της!

Την 14η θέση επίσης κατέκτησε η Μιχελάκη Χριστίνα στο τελικό του ίδιου αγωνίσματος.

Δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα του Ομαδικού κατέκτησαν οι μικρές αθλήτριες(κατηγ.Κ8-9) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης που έγινε στο ΟΑΚΑ 23-26/7.

Στο ομαδικό αγωνίστηκαν οι αθλητριες:

Λυραράκη Αλεξάνδρα,Παπαδάκη Μαρία, Τριαλώνη Μαρίνα,Τσικνάκη Χρυσιάννα και Σταυρακακη Αννα.

Στην ίδια κατηγορία στο ντουετο η Τσικνάκη Χρυσιάννα και η Τριαλώνη Μαρίνα κατέκτησαν την 5η θέση και η Λυραράκη Αλεξάνδρα με την Σταυρακάκη Αννα την 6η.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα τη 3η θέση καιχάλκινο μετάλλιο στην Κατηγορία Κορασίδων Β κατέκτησαν οι αθλήτριες:

Βιολάκη Κυριακή,Γιακουμάκη Ευδοξία,Γιαννόπουλου Ναταλία,Καλοχριστιαννάκη Λυδία,Λιανδράκη Αμαλία,Μιχελάκη Χριστίνα,Σταυρακάκη Κατερίνα,Σχοιναράκη Βιργινία με αναπληρωματικές τις Τερζάκη Κων/να και Χαλκιαδάκη Εμμανουέλα.

Την 7η θέση στο ντουέτο Κορασίδων Β πήραν οι αθλήτριες Σταυρακάκη Κατερίνα και Σχοιναράκη Βιργινία και την 8η θέση οι αθλήτριες μας Λιανδράκη Αμαλία και Μιχελάκη Έλενα.

Την τελευταία ημέρα των αγώνων οι ομάδα του Ωρίωνα με τις αθλήτριες

Βιολάκη Κυριακή,Γιακουμάκη Ευδοξία,Γιαννόπουλου Ναταλία,Καλοχριστιαννάκη Λυδία,Λιανδράκη Αμαλία,Μιχελάκη Χριστίνα,Σταυρακάκη Κατερίνα,Σχοιναράκη Βιργινία Τερζάκη Κων/να και Χαλκιαδάκη Εμμανουέλα πήρε τη 5η θέση στο αγώνισμα του Κόμπο.

Στην Α φάση των αγώνων εντυπωσιακή επίσης ήταν η παρουσία του Ωρίωνα αφού κατέκτησε 3 ακόμα μετάλλια!

Αναλυτικότερα:

Χρυσό μετάλλιο στο κόμπο και Ασημένιο στο ομαδικό με τις αθλήτριες Αποστολογιωργάκη Βασιλική,Βαιλάκη Εμμανουέλα,Δαλιακοπούλου Μικαέλα,Κανδεμελή Γεσθυμανή,Λίλη Δήμητρα,Μαυρομανωλάκη Μαρίνα και Χότζα Αισιόνα.

Ασημένιο μετάλλιο στο ντουέτο με τις αθλήτριες Γιαννόπουλου Ναταλία και Καλοχριστιαννάκη Λυδία.

Την 5η θέση στο σόλο η Βιολάκη Κυριακή στην Α φάση των αγώνων.

"Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος η ομάδα του Ωρίωνα κατέλαβε την 2η θέση της γενικής κατάταξης,μεταξύ 11 σωματείων στην Ελλάδα για την ηλικιακή κατηγορία Κ8-9 και την 3η θέση,μεταξύ 18 ομάδων, για την κατηγορία Κορασίδων Β.

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες και τις προπονήτριες μας Αγγελίδου Κλεοπάτρα και Αγγελίδου Πασχαλία για τις παραπάνω επιτυχίες τους!"αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.