Βιάννος: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα της κατοχής στην Έμπαρο

Ο Δήμος Βιάννου,η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, η Περιφέρεια Κρήτης υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης που, οργανώνουν για τα θύματα της Κατοχής στην λεκάνη της Εμπάρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026 στις 19:30 μμ, στην πλατεία της Έμπαρου.





Στις 6 Αυγούστου του 1944, ανήμερα της εορτής του Αφέντη Χριστού, κυκλώθηκαν αιφνιδιαστικά όλα τα χωριά της Εμπάρου, από τμήμα στρατού δυνάμεως διακοσίων ανδρών ενώ οι Γερμανοί έστησαν πολυβόλα στις διαβάσεις σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων, έτσι ώστε κανείς να μη διαφύγει. Η Έμπαρος πέρασε εφιαλτικές ώρες από την γερμανική περίπολο, ομηρίες και εκτελέσεις.



Σημειώνεται ότι η 6η Αυγούστου έχει οριστεί ως ημέρα μνήμης και πένθους για τους νεκρούς της Κατοχής στα χωριά της λεκάνης της Εμπάρου.





Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης



Ώρα έναρξης τελετής 19:30



-Τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων της Κατοχής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα .



-Έναρξη της εκδήλωσης: Γιώργος Περογιαννάκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Εμπάρου





Σύντομοι χαιρετισμοί:



. Νίκος Συριγωνάκης, Αντιπεριφερειάρχης Ενότητας Ηρακλείου



· Παύλος Μπαριτάκης, Δήμαρχος Βιάννου



· Αριστομένης Α. Συγγελάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δ. Βιάννου



-Ομιλία από τον Δρ. Καλογεράκη Γεώργιο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος .



-Κατάθεση Στεφάνων



-Τήρηση ενός λεπτού σιγής



-Απαγγελία Εθνικού ύμνου



-Λήξη Τελετής



Την εκδήλωση προλογίζει και συντονίζει ο Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

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