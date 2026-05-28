Έρχεται χρήμα για τους αγροτικούς δρόμους σε Έμπαρο και Θωμαδιανό

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται για την αγροτική οδοποιία στην ευρύτερη περιοχή της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου μετά τη συνάντηση που είχε χθες στην Αθήνα ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Εμπάρου, Γιώργος Περογιαννάκης, με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξασφαλίστηκε γενναία χρηματοδότηση για έργα αναβάθμισης της αγροτικής οδοποιίας τόσο στην κοινότητα της Εμπάρου όσο και στον οικισμό του Θωμαδιανού, σε μια παρέμβαση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αγρότες της περιοχής ζητούν εδώ και χρόνια ουσιαστικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που οδηγεί σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η

Η χρηματοδότηση που διασφαλίστηκε αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα για ουσιαστικές τεχνικές παρεμβάσεις, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στις αγροτικές περιοχές. Πρόκειται ουσιαστικά για έργα υποδομής που δεν αφορούν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά αγγίζουν άμεσα και την τοπική οικονομία, καθώς η αγροτική παραγωγή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της περιοχής.

