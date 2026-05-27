Σουβλατζίδικα αφαιρούν την πατάτα από το τυλιχτό... λόγω κόστους
clock 14:48 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το σουβλάκι δεν είναι απλώς ένα γρήγορο φαγητό, αλλά σταθερό κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας, συνδεδεμένο με τη βραδινή έξοδο και την παρέα. Μέχρι πρόσφατα, η πατάτα μέσα στην πίτα θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη επιλογή, όμως πλέον αρκετά καταστήματα αρχίζουν να την αφαιρούν, επιστρέφοντας σε πιο λιτές εκδοχές του κλασικού τυλιχτού.

Η τάση αυτή συνδέεται τόσο με τη στροφή σε πιο «παραδοσιακές» γεύσεις όσο και με το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Πολλά μαγαζιά επιλέγουν απλούστερες συνταγές, με έμφαση στο κρέας και τα βασικά υλικά, ενώ η πατάτα που κυριάρχησε από τη δεκαετία του ’80 δείχνει να υποχωρεί υπέρ πιο απλών συνδυασμών.

Παράλληλα, επαγγελματίες της εστίασης επισημαίνουν ότι το τηγάνισμα και η παραγωγή της πατάτας αυξάνει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα, κάτι που επηρεάζει και τις τελικές τιμές. Έτσι, εμφανίζονται επιλογές πιο «λιτές» που συγκρατούν το κόστος, αν και συχνά οδηγούν τους καταναλωτές να ζητούν περισσότερα τεμάχια για να χορτάσουν.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σουβλάκι που αλλάζει μορφή και ισορροπία, με τις συνήθειες των πελατών να προσαρμόζονται σταδιακά σε μια νέα πραγματικότητα στο πιο εμβληματικό ελληνικό street food.

