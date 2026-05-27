Νότια Αφρική: Τραγικό τέλος ζευγαριού τουριστών -Βρέθηκε μαχαιρωμένο σε ποτάμι με κροκοδείλους

Ένα παντρεμένο ζευγάρι συνταξιούχων βρέθηκε άγρια δολοφονημένο μέσα σε ποτάμι γεμάτο κροκόδειλους σε εθνικό πάρκο της Νότιας Αφρικής, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπεσαν θύματα λαθροκυνηγών που ήθελαν να εξαφανίσουν μάρτυρες, όπως αναφέρει η nypost.

Οι Ernst Marais, 71 ετών, και Dina Marais, 73 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί νωρίς το πρωί της Παρασκευής μέσα στον ποταμό Limpopo, στο Kruger National Park. Σύμφωνα με τις αρχές, έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ τα χέρια τους ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη. Τα πτώματα εντόπισαν σοκαρισμένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν ένα κοπάδι ελεφάντων να διασχίζει το τεράστιο φυσικό καταφύγιο.

Pictured: Retired tourist couple found stabbed to death in crocodile-infested river in South Africa beauty spot https://t.co/p9J4oF3TBf — Daily Mail (@DailyMail) May 26, 2026

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα από την περιοχή Mossel Bay, όπου ζούσε μετά τη συνταξιοδότησή του, για να περάσει μία εβδομάδα σαφάρι στο διάσημο πάρκο. Η εξαφάνισή τους είχε δηλωθεί από την Πέμπτη, όταν εργαζόμενη στο safari camp όπου διέμεναν ειδοποίησε τις αρχές ότι δεν είχαν επιστρέψει.

Αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή. Ωστόσο, λίγο αργότερα εντοπίστηκαν τα πτώματά τους. «Και οι δύο είχαν μαχαιρωθεί σε μια ξεκάθαρα εξαιρετικά βίαιη επίθεση και πετάχτηκαν στο ποτάμι, προφανώς για να τους φάνε οι κροκόδειλοι», ανέφερε πηγή από το εθνικό πάρκο.

Το όχημα 4×4 του ζευγαριού εξαφανίστηκε επίσης από το σημείο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Marais ίσως συνάντησαν ομάδα λαθροκυνηγών ή διακινητών μέσα στο πάρκο και δολοφονήθηκαν ώστε να μην αποκαλύψουν τη δράση τους. Οι δράστες φέρονται να μαχαίρωσαν επανειλημμένα το ζευγάρι στο πάνω μέρος του σώματος, να έδεσαν τα χέρια τους και στη συνέχεια να έσυραν τα πτώματα μέχρι το ποτάμι.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο οι δολοφόνοι να χρησιμοποίησαν το κλεμμένο αγροτικό όχημα για μεταφορά παράνομου φορτίου προς τη Μοζαμβίκη, καθώς υπάρχουν αφύλακτα περάσματα κοντά στα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει τεράστια επιχείρηση αναζήτησης με την εκτίμηση ότι οι ύποπτοι έχουν ήδη διαφύγει εκτός Kruger», ανέφερε αστυνομική πηγή. Γείτονες του ζευγαριού δήλωσαν συντετριμμένοι από την τραγωδία, περιγράφοντάς τους ως ανθρώπους που αγαπούσαν ιδιαίτερα τα σαφάρι και επισκέπτονταν συχνά την περιοχή Valley of the Elephants, όπου διατηρούσαν και δεύτερη κατοικία.

«Ήταν ένα υπέροχο ζευγάρι και όλοι εδώ είναι σοκαρισμένοι», είπε γειτόνισσά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ως εσταυρωμένος στο video για το τραγούδι «Επιπτώσεις»