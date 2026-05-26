Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ως εσταυρωμένος στο video για το τραγούδι «Επιπτώσεις»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημιούργησε το νέο του video για το τραγούδι «Επιπτώσεις», που κυκλοφορεί από την Panik Records. Το music video για τις «Επιπτώσεις» του Γιώργου Μαζωνάκη αφηγείται μία δυνατή ιστορία για τη φθορά και την αφθαρσία, χρησιμοποιώντας αποτυπώσεις, θρησκευτικές ή μη, από την ιστορία της Τέχνης και από διάφορες χρονικές περιόδους, όπως ο Μεσαίωνας, η Αναγέννηση, η Ελλάδα των μεταπολεμικών χρόνων και το σήμερα.

«Κι εδώ να παλεύω με τη σκέψη μου τόσο, που κάποιες στιγμές τα παρατάει… Παραδίδεται, πονάει, κόβεται και τελικά… ράβεται», δήλωσε ο τραγουδιστής για τη νέα αυτή δουλειά.

