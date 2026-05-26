Αλκοτέστ: Πιάνει τελικά το «κόλπο» με το πολύ νερό; -Τι απαντά τοξικολόγος

Με τα αλκοτέστ να έχουν αυξηθεί αισθητά στους δρόμους της Αθήνας μετά τις αλλαγές στον ΚΟΚ και τις αυστηρότερες ποινές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όλο και περισσότεροι ψάχνουν «κόλπα» για να περάσουν τον έλεγχο χωρίς πρόβλημα.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα hacks είναι η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας νερού πριν από το αλκοτέστ. Λειτουργεί όμως πραγματικά;

Σύμφωνα με ειδικούς, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι. Το πολύ νερό μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση και να μειώσει κάποια συμπτώματα hangover, όμως δεν μειώνει την ποσότητα αλκοόλ που ανιχνεύεται στον οργανισμό μέσω του εκπνεόμενου αέρα.

Το ίδιο ισχύει και για άλλα γνωστά «κόλπα» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως οι τσίχλες μέντας, οι καραμέλες, ο καφές, το σκόρδο ή ο μαϊντανός. Μπορεί προσωρινά να καλύπτουν τη μυρωδιά του αλκοόλ, όμως δεν επηρεάζουν τη συγκέντρωση αλκοόλης στους πνεύμονες, από όπου γίνεται η μέτρηση του αλκοτέστ.

Ακόμη και τα λιπαρά φαγητά δεν μπορούν να «σβήσουν» το αλκοόλ που έχει ήδη περάσει στο αίμα. Το μόνο που κάνουν είναι να επιβραδύνουν την απορρόφησή του όταν καταναλώνονται πριν ή κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης ποτού.

«Το αλκοτέστ δεν ξεγελιέται»

Ο ιατροδικαστής και Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρης Λέων εξηγεί ότι οι μετρήσεις του αλκοολόμετρου βασίζονται στον εκπνεόμενο αέρα από βαθύτερα στρώματα του οργανισμού και όχι απλώς στη στοματική κοιλότητα.

Όπως τονίζει, οι περισσότεροι «μύθοι» που κυκλοφορούν online δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και δεν μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Υπάρχουν βέβαια ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί από ιατρικούς παράγοντες, όπως συγκεκριμένες παθήσεις — χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σακχαρώδης διαβήτης.

Τι μπορεί πραγματικά να μειώσει το αλκοόλ στον οργανισμό

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο μόνος πραγματικά αποτελεσματικός τρόπος για να περάσει κάποιος καθαρός από αλκοτέστ είναι:

να μην οδηγήσει αφού πιει

ή να περάσουν αρκετές ώρες ώστε ο οργανισμός να αποβάλει φυσιολογικά το αλκοόλ

Σε γενικές γραμμές, χρειάζεται περίπου μία ώρα για να μεταβολιστεί ένα ποτό, αν και αυτό διαφέρει ανάλογα με το φύλο, το βάρος, το φαγητό και τον οργανισμό κάθε ανθρώπου.

Το δικαίωμα ένστασης που λίγοι γνωρίζουν

Ο Γρηγόρης Λέων επισημαίνει επίσης ότι κάθε οδηγός έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα ενός αλκοτέστ, εφόσον θεωρεί ότι είναι λανθασμένο.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ζητήσει εργαστηριακή αιματολογική εξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί η πραγματική συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του. Όπως εξηγεί, αρκετές τέτοιες υποθέσεις καταλήγουν τελικά στα δικαστήρια, γι’ αυτό και η σωστή ιατροδικαστική αξιολόγηση παίζει καθοριστικό ρόλο.

