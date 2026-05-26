Νέες διακρίσεις Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης - Κορυφαίοι Επιστήμονες στην Ελλάδα το 2026 σύμφωνα με το Research.com

Νέες διακρίσεις για Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις της κατάταξης της ακαδημαϊκής πλατφόρμας Research.com για τους καλύτερους ερευνητές και τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο ανά επιστημονικό πεδίο.
Η κατάταξη βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των OpenAlex και CrossRef. Η θέση στην κατάταξη βασίζεται στον δείκτη D (Discipline H-index), o οποίος λαμβάνει υπόψιν μόνο δημοσιεύσεις και δεδομένα παραπομπών για έναν εξεταζόμενο επιστημονικό κλάδο.
Η συνολική κατάταξη του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά επιστημονικό κλάδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις της κατάταξης Research.com είναι:
1η θέση στην επιστήμη Business Management
4ηθέση στην επιστήμη Engineering and Technology
6ηθέσηστην επιστήμη Electronics and Electrical Engineering
6η θέση στην επιστήμη Environmental Sciences
8η θέση στην επιστήμη Chemistry
8η θέση στην επιστήμη Materials Science
9η θέση στην επιστήμη Computer Science
Η φετινή έκδοση της κατάταξης Research.com περιλαμβάνει 20 Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους.
Στην επιστήμη Business Management:
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 1η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 72
19.021 αναφορές στο έργο του
417 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεταιστην 2η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 63
12.193 αναφορές στο έργο του
214 δημοσιεύσεις
Στην επιστήμη Engineering and Technology:
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεταιστην 5η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 67
16.180 αναφορές στο έργο του
333 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεταιστην 14η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 61
10.682 αναφορές στο έργο του
202 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 22η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 55
7.021 αναφορές στο έργο του
189 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 41η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 48
8.135 αναφορές στο έργο του
164 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 52η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 43
7.597 αναφορές στο έργο του
172 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Μιχαήλ Κονσολάκης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 56η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 42
5.862 αναφορές στο έργο του
128 δημοσιεύσεις
Στην επιστήμη Electronics and Electrical Engineering:
Ο Ομότιμος Καθηγητής Μάρκος Παπαγεωργίου της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 4η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 80
27.621 αναφορές στο έργο του
477 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Θρασύβουλος Σπυρόπουλος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 25η θέση στην Ελλάδαμε:
δείκτη D-index 40
13.692 αναφορές στο έργο του
144 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 37η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 34
8.887 αναφορές στο έργο του
116 δημοσιεύσεις
Στην επιστήμη Environmental Sciences:
Ο Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεταιστην 22η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 54
7.792 αναφορές στο έργο του
221 δημοσιεύσεις
Ο Ομότιμος Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεταιστην 39η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 44
9.690 αναφορές στο έργο του
104 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεταιστην 48η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 41
5.432 αναφορές στο έργο του
196 δημοσιεύσεις
Στην επιστήμη Chemistry:
Ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)βρίσκεταιστην 10η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 77
18.710 αναφορές στο έργο του
224 δημοσιεύσεις
Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) βρίσκεται στην 57η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 50
11.343 αναφορές στο έργο της
123 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουρνής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)βρίσκεται στην 58η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 50
11.225 αναφορές στο έργο του
233 δημοσιεύσεις
Στην επιστήμη Material Science:
Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουρνής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)βρίσκεταιστην 28η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 51
11.437 αναφορές στο έργο του
243 δημοσιεύσεις
Στην επιστήμη Computer Science:
Ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 3η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 75
19.355 αναφορές στο έργο του
291 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 31η θέση στην Ελλάδαμε:
δείκτη D-index 50
10.097 αναφορές στο έργο του
256 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Ιωάννης Μαρινάκης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεται στην 59η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 42
5.549 αναφορές στο έργο του
137 δημοσιεύσεις
Ο Καθηγητής Θρασύβουλος Σπυρόπουλος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 65η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 40
13.818 αναφορές στο έργο του
162 δημοσιεύσεις
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Καλογεράκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 72η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 39
11.308 αναφορές στο έργο του
80 δημοσιεύσεις
Η Μαγδαληνή Μαρινάκη, μέλος ΕΔΙΠτης Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) βρίσκεταιστην 105η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 33
4.515 αναφορές στο έργο της
136 δημοσιεύσεις
O Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Χριστοδουλάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην 108η θέση στην Ελλάδα με:
δείκτη D-index 32
5.700 αναφορές στο έργο του
204 δημοσιεύσεις
