Σμαραγδής: "Ταυτίζομαι πιο πολύ με τον Κολοκοτρώνη"

Ο Γιάννης Σμαραγαδής μίλησε στο One Channel και στην εκπομπή «Με τον Ρένο» του Ρένου Χαραλαμπίδη για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και την ταύτιση που έχει μαζί του.

έχω πιο πολύ σχέση με τον Κολοκοτρώνη από ό,τι με τον Καποδίστρια γιατί εγώ όταν ήμουν νέος, ήμουν αριστερός και παραβατικό παιδί. Αλητείες… Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε και όλα μπορούσα να τα κάνω, αυτό που έχεις εσύ μπορώ να το έχω κι εγώ. Αυτό ήταν ένα πράγμα που με πλήγωνε και να τα τώρα τα βιώματα γιατί μπορείς να κατανοήσεις τον Κολοκοτρώνη. Ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος».

«Έκανε όλα τα στραβά μέχρι που συνέβη ένα πράγμα και πίστεψε σε πράγματα έξω από τον εαυτό του όπως εγώ άρχισα να πιστεύω στον Θεό και στον Ελληνικό πολιτισμό. Και αυτός ο άνθρωπος ο ιδιοτελής έγινε φωτεινό παράδειγμα και με το που πέρασε στην πίστα για την πατρίδα και την αγάπη στον Θεό άνθισε και έγινε ο μεγάλος στρατηλάτης» εξήγησε ο σκηνοθέτης.

