Ηράκλειο: Διπλή αεροδιακομιδή για δύο μώρα από τη Ρόδο
Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσαν δύο περιστατικά αεροδιακομιδής βρεφών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη παρακολούθηση.

Η εξειδικευμένη Κινητή Μονάδα Νεογνών, μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, δύο μωρά με το ένα να αντιμετωπίζει προβλήματα με το αναπνευστικό ενώ το δεύτερο χρειάστηκε περαιτέρω φροντίδα εξαιτίας του χαμηλού του βάρους.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου παρέχει την άμεση και απαραίτητη ιατρική κάλυψη στα μωρά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

