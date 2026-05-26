Δήμος Ηρακλείου: Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.



Από την Τετάρτη 27/5 μέχρι και την Παρασκευή 29/5, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήματα όπου υπάρχουν σημειακές φθορές οδοστρώματος της Λεωφόρου Νεάρχου (παραλιακή) από τη συμβολή με την Λεωφόρο Αντιστάσεως μέχρι τη συμβολή με την οδό Σεφέρη.



Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τρίτη 26/5, ολοκληρώνονται οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Κορωναίου, από το συμβολή με την οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την οδό 25 ης Αυγούστου. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών το παραπάνω τμήμα θα παραμένει κλειστό. Παράλληλα, την Τρίτη 26/5 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης επί των οδών Γιούχτα, Κυρά της Ρω και Αχέπα. Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες.



Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρήτη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή η 25χρονη μητέρα της 3χρονης