e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για τα νέα ειδοποιητήρια του Ιουνίου – Ποιους αφορά

Κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σε μικρό ποσοστό εκκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του ο e-ΕΦΚΑ.

Αυτό συνέβη λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔ, ενόψει της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ, συμπληρώνει ο Φορέας.

Εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκκαθάριση

Για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκκαθάριση, λόγω έλλειψης των ανωτέρω στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου 2026, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.

Ταυτόχρονα, οι ασφαλισμένοι που εξακολουθούν να εμφανίζουν αποκλίσεις ή λανθασμένες χρεώσεις, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης ή να κλείσουν κάποιο ραντεβού με το αρμόδιο υποκατάστημα, προεκιμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για τη διόρθωση των στοιχείων.

Η φετινή εκκαθάριση αφορά τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και κυρίως τους πολίτες που έχουν παράλληλη ασφάλιση από τα πρώην ταμεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ.

Διευκρινίζεται όμως πως, η εξόφληση των πραγματικών επιπρόσθετων εισφορών των ασφαλισμένων γίνεται σε 6 μηνιαίες δόσεις μαζί με τις τρέχουσες εισφορές, ενώ οι πολίτες που έχουν πληρώσει πιο υψηλά ποσά από αυτά που τους αναλογούν, τότε είναι πολύ πιθανό να πάρπουν πιστωτικό εκκαθαριστικό.

