Με αυτά τα δύο υλικά που έχετε στο σπίτι θα διώξετε τις κατσαρίδες

Οι κατσαρίδες είναι ένας «πονοκέφαλος» που υπάρχει σε αρκετά σπίτια, με τη χρήση φυσικών συστατικών να έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, έναντι των χημικών προϊόντων.

Μία δημοφιλής και άκρως οικονομική επιλογή είναι ένα μείγμα που συνδυάζει ρίγανη και λευκό ξίδι, που είναι εύκολο τόσο στην προετοιμασία όσο και στη χρήση.

Το εν λόγω μείγμα είναι «εχθρός» των κατσαρίδων και γενικότερα των παρασίτων, και έχει τα εξής οφέλη:

Έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά για τα έντομα: Η έντονη μυρωδιά της ρίγανης και του λευκού ξιδιού είναι ενοχλητική για τις κατσαρίδες, απομακρύνοντάς τες από τις επεξεργασμένες περιοχές.

Αντιμικροβιακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες: Τόσο η ρίγανη όσο και το λευκό ξίδι περιέχουν ενώσεις που εξαλείφουν τα βακτήρια και τους μύκητες, βοηθώντας να διατηρούνται καθαροί οι χώροι όπου συνήθως κρύβονται οι κατσαρίδες.

Φυσικό και ασφαλές απωθητικό: Αυτή η μείξη δεν περιέχει τοξικά χημικά, επομένως είναι ασφαλής για χρήση σε σπίτια με παιδιά και κατοικίδια, αρκεί να μην καταναλωθεί άμεσα.

Εύκολο στην προετοιμασία και εφαρμογή: Απαιτεί μόνο κοινά συστατικά και μπορεί να ψεκαστεί σε γωνίες, ρωγμές και επιφάνειες όπου συνήθως εμφανίζονται τα έντομα.

Οικονομική επιλογή: Είναι μια προσιτή και χαμηλού κόστους εναλλακτική σε σύγκριση με τα εμπορικά εντομοκτόνα.



Αν και το μείγμα βοηθά στην απώθηση των κατσαρίδων και στη διατήρηση της υγιεινής, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τη συνέπεια στην εφαρμογή και από τη συμπλήρωση με καθαριότητα και «μπλόκο» στις πιθανές εισόδους στο σπίτι.

Το συγκεκριμένο μείγμα είναι μια «σπιτική θεραπεία» που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση και εξόντωση των κατσαρίδων, χάρη στη μυρωδιά και τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες.

Πώς θα φτιάξετε το μείγμα και πώς θα το χρησιμοποιήσετε.

Συστατικά

2 κουταλιές της σούπας αποξηραμένη ρίγανη (ή μια χούφτα, αν είναι φρέσκια)



1 φλιτζάνι λευκό ξίδι



1 ψεκαστήρι ή μπουκάλι με ψεκαστήρα

Προετοιμασία

Βράστε το λευκό ξίδι και, όταν ζεσταθεί, προσθέστε τη ρίγανη.



Αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί μέχρι να κρυώσει εντελώς.



Σουρώστε για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ρίγανης και ρίξε το υγρό στο μπουκάλι που θα χρησιμοποιήσετε για να ψεκάσετε.



Χρήση

Ψεκάστε το μείγμα σε περιοχές όπου συνήθως εμφανίζονται κατσαρίδες: γωνίες της κουζίνας, κάτω από τον νεροχύτη, κοντά σε πόρτες, παράθυρα και ρωγμές.

Χρησιμοποιήστε το μείγμα καθημερινά για μία εβδομάδα, ειδικά σε υγρά και σκοτεινά μέρη.

Μπορείτε να επαναλαμβάνεις την εφαρμογή κάθε φορά που καθαρίζεις για να κρατάς μακριά τα έντομα.

Η παραπάνω λύση θα είναι χρήσιμη και αποτελεσματική ως συμπλήρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού και στις κατάλληλες κινήσεις για να μπλοκάρετε τις εισόδους από όπου μπορούν να εισέλθουν οι κατσαρίδες στο σπίτι.

