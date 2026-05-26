radio icon100.6 FM KnossosFM
Ηράκλειο: Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Γραφή από Φως» από τη Λίνα Μενδώνη (φωτο)
clock 20:23 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, βρίσκεται στην Κρήτη στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης για μία σειρά δράσεων και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές υποδομές του νησιού.

Η επίσκεψή της οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει σειρά πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προβολή και ανάδειξη της μινωικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Κεντρικό γεγονός της σημερινής ημέρας είναι τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Γραφή από Φως – Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων», που πραγματοποιούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.  Η έκθεση αναδεικνύει τη συνάντηση της σύγχρονης φωτογραφικής τέχνης με την αισθητική και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης:

  • Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026 (19:00): Επίσημη τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης, προστασίας και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια.
  • Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026: Επίσκεψη και αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, στον απόηχο των εορτασμών για την ένταξη των έξι μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

