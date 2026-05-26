Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώση με πατίνι
clock 17:39 | 26/05/2026
newsroom ekriti.gr

Σοβαρά τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (26.05) μία γυναίκα έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας, του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι. Συγκεκριμένα, η γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού με συνέπεια να βρεθεί στο οδόστρωμα, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στα ΤΕΠ του Βνειζελείου, με την ίδια να αντιμετώπιζει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτητα. 

