Κρήτη: Από πύραυλο του Ελληνικού Στρατού το αντικείμενο που βρέθηκε σε παραλία του Λασιθίου

Διευκρινίσεις για τον εντοπισμό μεταλλικού αντικειμένου στην Ελούντα Λασιθίου Κρήτης δίνει το ΓΕΣ. Όπως αναφέρει είναι κομμάτι πυραύλου ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος που χρησιμοποιείται από το 1992 από τον Στρατό Ξηράς.

«Πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK. Tο εν λόγω σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς (από το 1992)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ΓΕΣ η αντιμετώπιση του έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν εγκυμονεί κίνδυνο. Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Αρχικά, πληροφορίες είχαν αναφέρει πως πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή η 25χρονη μητέρα της 3χρονης

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Αδήλωτα" χωράφια και εκατομμύρια ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την μεγάλη επιχείρηση