Σοβαρές καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα

Προβληματίζουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέα καινοτόμα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις, εξακολουθεί να γίνεται με σημαντικές καθυστερήσεις, που φθάνουν τα 2 χρόνια.

Με αφορμή δύο νέες μελέτες για τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες, τονίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο στον αριθμό των νέων φαρμάκων που φτάνουν στους ασθενείς όσο και στον χρόνο που απαιτείται μέχρι να είναι διαθέσιμα.

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων που ερευνά τη διαθεσιμότητα των νέων φαρμάκων πανευρωπαϊκά, διεξάγεται από το 2004 και καλύπτει 36 χώρες.

Η μελέτη έδειξε, λοιπόν, ότι μόλις 69 από τα 168 νέα φάρμακα που πήραν έγκριση ήρθαν στην Ελλάδα το διάστημα 2021-2024, έναντι 75 στα 173 το διάστημα 2020-2023.

Επίσης, από τα 69 νέα φάρμακα μόνο τα 36 είναι πλήρως προσβάσιμα από τους Έλληνες ασθενείς, ενώ τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα μόνο με περιορισμούς,δηλαδή συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν μέχρι την χόρηγηση του φαρμάκου.

«Ως εκ τούτου, ο Έλληνας ασθενής, έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα της τελευταίας τετραετίας, έχει περιορισμένη πρόσβαση σε 1 ακόμα στα 5 φάρμακα και δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε 3 στα 5 νέα φάρμακα», σημειώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων.

Οι μελέτες, τονίζει ο Σύνδεσμος «αναδεικνύουν με σαφήνεια την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις νέες, καινοτόμες θεραπείες.» Τονίζει δε, ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει μεταξύ άλλων, να γίνει επαναπροσδιορισμός της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Ελλάδας.

