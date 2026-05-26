Πανελλήνιες 2026: Οι σχολές μετά το Λύκειο που μπορείς να μπεις χωρίς συμμετοχή στις εξετάσεις

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, του βασικού «δρόμου» εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, πέρα από τα πανεπιστήμια που απαιτούν συμμετοχή στις εξετάσεις, υπάρχουν και αρκετές εναλλακτικές διαδρομές σπουδών που δεν περνούν απαραίτητα από τις Πανελλαδικές — επιλογές που συχνά μένουν στο περιθώριο της ενημέρωσης των υποψηφίων.

Σημαντικό κομμάτι αυτών των επιλογών αποτελούν οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), γνωστές μέχρι πρότινος ως ΙΕΚ. Πρόκειται για δομές επιπέδου 5 που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση με στόχο την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η υγεία, η πληροφορική, η γαστρονομία και η διοίκηση. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, ενώ ακολουθεί υποχρεωτική πρακτική άσκηση, με τα δημόσια ΣΑΕΚ να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση και τα ιδιωτικά να λειτουργούν με δίδακτρα.

Παράλληλα, λειτουργούν και οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, με ειδικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς και δωρεάν φοίτηση σε διάφορες πόλεις της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση επίσημου διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Μια ακόμη επιλογή αποτελούν τα ιδιωτικά κολέγια, τα οποία συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού και προσφέρουν τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται επαγγελματικά στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχουν την ίδια ακαδημαϊκή ισχύ με τα δημόσια πανεπιστήμια.

Ιδιαίτερη θέση έχει και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει εξ αποστάσεως σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ευελιξία στη φοίτηση αλλά με συγκεκριμένο κόστος ανά θεματική ενότητα.

Τέλος, υπάρχουν ειδικές διαδρομές εισαγωγής, όπως οι σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που λειτουργούν με δικές τους εξετάσεις, αλλά και η δυνατότητα εισαγωγής σε πανεπιστήμια για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, μέσω ειδικών επιτροπών και χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα, αρκετοί στρέφονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω εξ αποστάσεως προγραμμάτων, με την αναγνώριση τίτλων στην Ελλάδα να γίνεται μέσω του ΔΟΑΤΑΠ.

