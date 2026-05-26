Παρελθόν από τον Γιούχτα ο Κώστας Ανυφαντάκης - Ανέλαβε την Ξάνθη
clock 13:55 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε αναζήτηση προποντή βρίσκεται ο Γιούχτας καθώς η Ξάνθη ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Ανυφαντάκη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Ρεθυμνιώτη προπονητή στον πάγκο της Ξάνθης, μετά τη σεζόν 2021-22 στη Super League 2. Ο ΑΟΞ στοχεύει τη νέα χρονιά, μέσα από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, στην επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Ο Κώστας Ανυφαντάκης γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο της Θράκης, καθώς έχει εργαστεί και στον Πανθρακικό, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον Γιούχτα.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί επίσης σε ΕΑΡΕπισκοπήΚαβάλαΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑΔόξα Δράμας και Βέροια.

Η ανακοίνωση του ΑΟΞ αναφέρει:

«Νέος προπονητής του ΑΟΞ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο Κώστας Ανυφαντάκης! Καλωσήρθες, coach!».

