Μάχη της Μεσογείου: Το τουρκικό "Kalamar tava" έκοψε το νήμα - Σε απόσταση αναπνοής τα ελληνικά καλαμαράκια

Η γαστρονομική σκηνή της Μεσογείου αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την παγκόσμια κυριαρχία της. Στην πρόσφατη διεθνή λίστα του TasteAtlas για τα καλύτερα πιάτα με καλαμάρι στον κόσμο, η περιοχή μας έκανε το απόλυτο «ριμπάουντ», καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Η «μάχη» κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το τουρκικό Kalamar tava

να κόβει πρώτο το νήμα και τα ελληνικά καλαμαράκια τηγανητά

να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.

1η Θέση: Το μυστικό της τρυφερότητας του Kalamar tava

Με την εντυπωσιακή βαθμολογία των 4,5 αστέρων, ο διάσημος τουρκικός μεζές κατέκτησε την κορυφή. Το μυστικό της επιτυχίας του δεν κρύβεται μόνο στο τηγάνισμα, αλλά στην προετοιμασία. Οι ροδέλες του καλαμαριού μαρινάρονται για ώρες σε γάλα ή μαλάσσονται με ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και ζάχαρης, μια τεχνική που σπάει τις ίνες του ιστού και του χαρίζει μια μοναδική, βουτυρένια υφή. Το πιάτο ολοκληρώνεται με το πανάρισμα και το σερβίρισμα δίπλα στην παραδοσιακή σάλτσα tarator

– ένα πλούσιο ντιπ από καρύδια, σκόρδο, γιαούρτι και ψίχα ψωμιού που απογειώνει τη γεύση.

2η Θέση: Η ελληνική απλότητα που καθηλώνει

Στη δεύτερη θέση, με βαθμολογία 4,4 αστέρια, φιγουράρουν τα δικά μας τηγανητά καλαμαράκια, το απόλυτο συνώνυμο του ελληνικού καλοκαιριού. Εδώ, η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική και βασίζεται στην καθαρότητα της πρώτης ύλης.

Χωρίς περίπλοκες μαρινάδες, το φρέσκο καλαμάρι αλευρώνεται ελαφρά, τινάζεται για να φύγει το περιττό αλεύρι και βουτάει σε καυτό λάδι για ελάχιστα λεπτά. Το αποτέλεσμα; Ένα πιάτο τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά, που χρειάζεται μόνο λίγες σταγόνες φρέσκου λεμονιού για να αγγίξει την τελειότητα.

Ένας κοινός πολιτισμός στο πιάτο

Η κατάταξη του TasteAtlas αναδεικνύει κάτι βαθύτερο από έναν απλό γαστρονομικό ανταγωνισμό: τον κοινό γευστικό κώδικα της Ανατολικής Μεσογείου. Είτε πρόκειται για το τουρκικό μεζέ με τη σκορδάτη σάλτσα είτε για το ελληνικό συνοδευτικό του ούζου δίπλα στο κύμα, το καλαμάρι παραμένει ο βασιλιάς του καλοκαιρινού τραπεζιού, αποδεικνύοντας ότι η γεύση δεν γνωρίζει σύνορα.

