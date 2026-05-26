Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο -Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο έφηβοι
Σύγκρουση ανάμεσα σε τρένο και σχολικό λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Μπούγκενχαουτ του Βελγίου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Συγκοινωνιών στο RTL, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο.

