Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο -Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο έφηβοι

Σύγκρουση ανάμεσα σε τρένο και σχολικό λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Μπούγκενχαουτ του Βελγίου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Συγκοινωνιών στο RTL, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Μπουγκενχάουτ, στην Ανατολική Φλάνδρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, έκανε λόγο για πολλά θύματα, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουγκενχάουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι δύναμη στους τραυματίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από τρένο ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση.

Αρχικά, ο δήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες, σημειώνοντας ότι ένα άτομο χρειάστηκε ανάνηψη επί τόπου. Ωστόσο, η δημόσια βελγική τηλεόραση VRT μετέδωσε αργότερα ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν επτά μαθητές, ένας συνοδός και ο οδηγός. Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο ως υπεργολάβος της εταιρείας δημόσιων μεταφορών De Lijn.

«Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες»

Η εταιρεία διαχείρισης του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel δήλωσε στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Ο μηχανοδηγός επιχείρησε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», υπογράμμισε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.