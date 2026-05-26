Εντοπίστηκε ο φορητός υπέρηχος που είχε εξαφανιστεί από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης φορητού μηχανήματος υπερήχων καρδιάς από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς το μηχάνημα βρέθηκε λίγες ώρες μετά την κινητοποίηση της διοίκησης και των αρμόδιων Αρχών.

Το βράδυ της Δευτέρας, (25/5) ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε ότι ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος έλειπε από το σημείο όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες στους χώρους του νοσοκομείου.

Παράλληλα, η διοικήτρια του ιδρύματος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κλινικές και άλλους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τελικά, το μηχάνημα εντοπίστηκε μέσα σε σακούλα, κοντά στο κυλικείο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκτίμηση, πιθανότατα κάποιος εργαζόμενος μετέφερε προσωρινά τον υπέρηχο σε κλινική για υπηρεσιακή ανάγκη και στη συνέχεια παρέλειψε να τον επιστρέψει στο αρχικό σημείο φύλαξης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό και τις αναζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, το άτομο που τον είχε μετακινήσει ενδέχεται να τον επέστρεψε διακριτικά στο σημείο όπου τελικά βρέθηκε.

Οι αρμόδιοι δεν θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο κλοπής από εξωτερικό πρόσωπο, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το μηχάνημα δύσκολα θα είχε εγκαταλειφθεί εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

Παρότι ο φορητός υπέρηχος εντοπίστηκε, η έρευνα συνεχίζεται κανονικά, ενώ η ΕΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από τη θέση του.

