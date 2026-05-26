"Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες" στον νέο εκλογικό νόμο για την Τ.Α. του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Η λαϊκή ρήση ότι "ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες" βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της στον νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πίσω από τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για σταθερότητα και κυβερνησιμότητα στους δήμους και τις περιφέρειες, κρύβεται ένας δαιδαλώδης μηχανισμός. Αυτός ο μηχανισμός αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, προκαλώντας πονοκέφαλο σε υποψηφίους και πλήρη σύγχυση στους πολίτες.

Για τους έμπειρους αλλά και τους νέους αυτοδιοικητικούς, ο νέος νόμος αποτελεί μια στρατηγική σπαζοκεφαλιά. Οι παλιοί κανόνες των συνεργασιών και των συμμαχιών ανατρέπονται.

Οι επικεφαλής των παρατάξεων καλούνται πλέον να χαράξουν στρατηγικές σε κινούμενη άμμο, ζυγίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Από τα όρια εκλογής από την πρώτη Κυριακή, μέχρι τα σύνθετα μαθηματικά μέτρησης της "πρώτης και εναλλακτικής" επιλογής των πολιτών.

Η ανάγκη για ισχυρά ψηφοδέλτια μετατρέπεται σε ένα ανελέητο κυνήγι προσώπων, καθώς μια λάθος εκτίμηση στις ισορροπίες μπορεί να αποβεί μοιραία για την επόμενη μέρα. Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά της κάλπης, επικρατεί πλήρης άγνοια.



Η πλειονότητα των πολιτών προσέρχεται στις κάλπες χωρίς να γνωρίζει τον νέο τρόπο ψηφοφορίας. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης και οι διαφοροποιήσεις με την εισαγωγή της "εναλλακτικής ψήφου" δημιουργούν ένα θολό τοπίο.

Ο κίνδυνος να ακυρωθούν ψηφοδέλτια ή να αλλοιωθεί η πραγματική βούληση του εκλογικού σώματος λόγω έλλειψης ενημέρωσης είναι πιο ορατός από ποτέ.

Αναγκαία η εκπαίδευση των πολιτών από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τους αυτοδιοικητικούς φορείς! Και όλα αυτά, για την ακύρωση της διαβόητης "δεύτερης Κυριακής".

Έναν θεσμό που, αντί να λειτουργεί ως καθαρός στίβος δημοκρατικής επιλογής, μετατρέπεται σε πεδίο παρασκηνιακών διαβουλεύσεων και πολιτικών συναλλαγών. Ολόκληρο το οικοδόμημα της τοπικής αυτοδιοίκησης μοιάζει να εγκλωβίζεται σε μια διαδικασία όπου η ουσία των τοπικών προβλημάτων θυσιάζεται στον βωμό μια νέας εκλογικής αριθμητικής.

Αν ο στόχος του νέου νόμου ήταν η αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών με την επιλογή των καλυτέρων προσώπων, οι ασάφειες και οι σκοτεινές του λεπτομέρειες απειλούν να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Την αποχή και την παράλυση περιφερειών και δήμων!

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

