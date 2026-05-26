Τι θα φάμε σήμερα; Αρνί με σταμναγκάθι στην κατσαρόλα

Υλικά

Γα 4 άτομα

1 κιλό αρνί, χέρι ή μπούτι,

250 ml ε.π. ελαιόλαδο

½ κιλό σταμναγκάθι

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

1 λεμόνι, τον χυμό,

λίγους βολβούς προαιρετικά

Διαδικασία

Βήμα 1

Πλένουμε καλά το αρνί, το στεγνώνουμε καλά ταμποναριστά και το κόβουμε σε μερίδες - αν δεν το έχουμε ζητήσει από τον χασάπη.

Βήμα 2

Καθαρίζουμε και πλένουμε πολύ καλά το σταμναγκάθι και, αν χρησιμοποιήσουμε, τους βολβούς καθαρισμένους.

Βήμα 3

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει και να γυαλίσει. Προσθέτουμε το αρνί και το ροδίζουμε καλά από όλες τις πλευρές ώστε να πάρει ωραίο χρώμα και να «κλειδώσει» τους χυμούς του.

Βήμα 4

Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε λίγο νερό, τόσο ώστε να καλύπτει περίπου το κρέας, και το αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 30’, με κλειστό το καπάκι, μέχρι να μαλακώσει.

Βήμα 5

Όταν το αρνί είναι σχεδόν έτοιμο, προσθέτουμε το σταμναγκάθι και τους βολβούς, ανακατεύουμε απαλά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 20΄-30΄, μέχρι να μαραθούν τα χόρτα και να δέσει η σάλτσα.

Βήμα 6

Στο τέλος ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, ανακινούμε την κατσαρόλα για να πάει παντού και αποσύρουμε από τη φωτιά.

