ΚΕΑΟ: Στα 10,7 δισ. ευρώ τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ που παύει να διεκδικεί

Την ανηφόρα εξακολουθούν να τραβάνε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΚΕΑΟ τα οποία έφτασαν στα 51,78 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 470 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο και κατά 2,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025.

Η ίδια η έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, αποκαλύπτει τις αδυναμίες είσπραξης των χρεών και από το σύνολο αυτών, χαρακτηρίζει ανεπίδεκτα είσπραξης οφειλές ύψους 10,7 δισ. ευρώ.

Το ΚΕΑΟ εξηγεί ότι οι συγκεκριμένες οφειλές αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, εργοδότες σε καθεστώς εκκαθάρισης, εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω ΑΠΔ, που δεν έχουν ποτέ υποβάλει ΑΠΔ και που δεν έχουν ποτέ καταβάλει ποσά στο Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Ποιοι χρωστάνε και πόσα

Από τα αναλυτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ προκύπτουν τα ακόλουθα:

Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.441.298 οφειλέτες (68,85% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ο καθένας.

Το 84,33% των οφειλετών (1.728.446 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας.

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 317.148 οφειλέτες με οφειλή από 15.000 – 30.000 € ο καθένας (12,85% του τρέχοντος υπολοίπου)

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 96.522 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 € (13,16% του τρέχοντος υπολοίπου)

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκ. € (2.992 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,68% του υπόλοιπου οφειλών)

Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών ή 1.411.298 μητρώα, οφείλουν ποσά έως 15.000 ευρώ, δηλαδή πρόκειται για μικροοφειλέτες, με το συνολικό ποσό χρέους σε αυτή την περίπτωση να είναι 5,2 δισ. ευρώ.

317.148 μητρώα ή το12,85%, χρωστούν ποσά από 15.000 – 30.000 ευρώ έκαστος ή 6,6 δισ. ευρώ, συνολικά.

Το 84,33% των μητρώων (1.728.446) αφορά οφειλέτες με χρέη έως 30.000 ευρώ.

96.522 μητρώα που χρωστούν από 50.000 έως 100.000 ευρώ και έχουν συσσωρεύσει σε αυτή την κατηγορία, συνολικό χρέος που ξεπερνά τα 6,8 δισ. ευρώ (ή 13,16% του τρέχοντος υπολοίπου).

Το προφίλ των οφειλετών

Προκειμένου να ανακόψει την αυξητική πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών το ΚΕΑΟ αναλύει και αξιολογεί το προφίλ των οφειλετών και τους θέτει υπό «παρακολούθηση».

Στο πλαίσιο αυτό, αναλύει και επεξεργάζεται τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων και ενδεχόμενες περιπτώσεις έντονης παραβατικότητας και συστηματικής δημιουργίας οφειλών, καθώς και να διακριβωθεί το modus operandi στις περιπτώσεις αυτές.

Κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων αυτών είναι η συνεχής δημιουργία οφειλών και η ανυπαρξία περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα.

Η απουσία περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μεθόδευσης με σκοπό την αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων της επιχείρησης.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα.

Τα πρόσωπα αυτά είναι που έχουν την υποχρέωση αλλά και την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν τη ζημία των ασφαλιστικών οργανισμών που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά τους. Επιπρόσθετα, το ΚΕΑΟ εντείνει τον έλεγχο αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες μέσα από στοιχεία που αφορούν κυρίως:

την υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών

τη μη ένταξη των οφειλών σε ρύθμιση,

τη μη καταβολή ποσών έναντι της οφειλής,

τα χαρακτηριστικά των υπευθύνων,

τις ειδικότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση σε σχέση με τις δραστηριότητες και

γενικά τη συνολική συμπεριφορά της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης:

Καύσιμα 2026: Έρχονται αποφάσεις για νέο Fuel Pass και παράταση επιδότησης

Μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ: Η ακτινογραφία της κρίσης στο ΕΣΥ στα νησιά - Η κατάσταση στην Κρήτη