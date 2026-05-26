Άγιος Έρωτας: Η Χλόη δέχεται επίθεση από τον εξαγριωμένο όχλο της Στέρνας

Τι θα δούμε στον Άγιο Έρωτα;

Επεισόδιο 117ο: Ο Παύλος και ο Νικόλαος καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλον με όπλο και η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς… Η Σοφία παραδέχεται τα εγκλήματά της στον Ηλία, ενώ την ίδια στιγμή η Ελένη αποκαλύπτει στη Χλόη την αλήθεια για τη συμφωνία της με τον Περικλή, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.. Μετά τη διαρροή της σχέσης του Νικολάου και της Χλόης, η Χριστίνα, ο Χάρης και ο Λάμπρος παίρνουν ξεκάθαρη στάση στο πλευρό τους, ενώ την ίδια ώρα η Θάλεια συγκρούεται με τη Βιργινία για τη σιωπή της, νιώθοντας βαθιά προδομένη. Η Ειρήνη προσπαθεί μάταια να λογικέψει τον Στέφανο και τον Πέτρο, την ώρα που η αποκάλυψη εξαπλώνεται σε όλη τη Στέρνα και μετατρέπεται σε ωμή κοινωνική βία, όταν ένας εξαγριωμένος όχλος συγκεντρώνεται έξω από το σπίτι των Μαρκόπουλων, πετώντας πέτρες και βρίζοντας την τρομοκρατημένη Χλόη…

