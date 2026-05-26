Ζαμάνη: Απαντά για τον ντόρο που προκλήθηκε με τη συναυλία που έβγαλε την μπλούζα της

Η Ματούλα Ζαμάνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 και απάντησε για τον ντόρο που είχε προκληθεί όταν εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα σε καλοκαιρινή της συναυλία.

«Ήμουν σίγουρη για αυτό που είμαι όταν βρέθηκα στο “μάτι” των απόψεων. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Από τη στιγμή που ξέρω ότι εγώ σαν Ματούλα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ξέρω ότι το μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι σε όλο αυτό υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα… Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Να με ταρακουνήσει τι; Έχω πάει στη μάνα μου και φεύγω να πάρω κάτι πράγματα και βαράει το τηλέφωνό μου συνέχεια και λέω “έλα Παναγία μου…”. Άγνωστα δεν σηκώνω γιατί γίνεται της μουρλής. Το σηκώνω γιατί χτυπούσε συνέχεια και λέω “ναι;” και μου λένε “γεια σας κυρία Ζαμάνη, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έχει γίνει;”. Και λέω “τι έχει γίνει;”. Μου απαντούν, “α, δεν έχετε δει;”. Λέω “μισό λεπτάκι να μπω να δω και ξανά μιλάμε σε δυο λεπτά”. Από μια εκπομπή ήταν… Και μετά κάθομαι και λέω “τι κάνουν ρε οι άνθρωποι;”. Συναυλία 25 μέρες πριν από όταν το βγάλανε. Το κάνεις που το κάνεις, κάν’ το λίγο πιο περιποιημένα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Φλώρος: "Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι και όλα πάνε πολύ καλά, σήμερα θα κάνω το δεύτερο"

Δρούζα: «Σταμάτησα την τηλεόραση για να μεγαλώσω την κόρη μου, δεν έχω ενοχές πια, χαίρομαι που το έκανα»