Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel

Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον «σύγχυσης και λαϊκισμού», με κοινό παρονομαστή – όπως είπε – την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους», περιγράφοντας μια «πολιτική Βαβέλ» με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του.

Στρέφοντας τη συζήτηση στην οικονομία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες κρίσεις, ενώ παράλληλα υλοποιεί πολιτικές που – όπως είπε – «παγιώνουν την πρόοδο της χώρας».

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς», προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο.

Νομοσχέδια με κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό περιλαμβάνει η ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την ώρα την εισήγησή του.

