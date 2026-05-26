Σοκ στον Χολαργό: Πυροβόλησε την σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό, με έναν 57χρονο άνδρα να βάζει τέλος στη ζωή του αφού προηγουμένως πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Ξανθίππου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 57χρονος πυροβόλησε τη 53χρονη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα, όπου φέρεται να αυτοκτόνησε με πυροβολισμό στο κεφάλι.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον άνδρα νεκρό μέσα στο σπίτι, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την αστυνομία ειδοποίησε γειτόνισσα, η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς και κάλεσε άμεσα τις αρχές.

Η 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκε αλλά επέζησε. Στο σημείο της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τους διασώστες να προχωρούν σε εφαρμογή τουρνικέ ώστε να περιοριστεί η αιμορραγία, πριν διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.







Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

