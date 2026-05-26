Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε μέσα στη νύχτα ένας 29χρονος άνδρας, έπειτα από περιστατικό ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί καυγάς κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 29χρονος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα και να τραυματίστηκε.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 29χρονος μετά από ξυλοδαρμό