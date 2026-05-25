Netflix: Η επική σειρά που περίμεναν όλοι επιστρέφει μετά από 2 χρόνια -Ανακοινώθηκαν τα τελευταία επεισόδια

Για τους φίλους των ποιοτικών σειρών και της λογοτεχνίας, η επιστροφή των «100 Χρόνων Μοναξιάς» στο Netflix είναι από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες του 2026.

Η επική σειρά του Netflix, βασισμένη στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, επιστρέφει μετά από σχεδόν δύο χρόνια αναμονής με τα τελευταία επεισόδια που θα ολοκληρώσουν την ιστορία της οικογένειας Μπουενδία.

Η μεταφορά του εμβληματικού βιβλίου στην οθόνη έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2024 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από κοινό και κριτικούς.

Παρότι δεν κατάφερε να μπει στα κορυφαία trends του ελληνικού Netflix, θεωρήθηκε μία από τις πιο κινηματογραφικές και καλλιτεχνικές σειρές της πλατφόρμας.

Ένα δεύτερο μέρος με επεισόδια και μία ταινία για φινάλε

Η συνέχεια της σειράς «100 Χρόνια Μοναξιάς» δεν θα έχει την τυπική μορφή μιας νέας σεζόν. Η σειρά θα κλείσει με μια σειρά επεισοδίων αλλά και ένα τελευταίο, ξεχωριστό και μεγαλύτερο σε διάρκεια, που θα συνιστά το γκραν φινάλε.

«Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγγραφής του σεναρίου και της προπαραγωγής του δεύτερου μέρους της σειράς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να αφηγηθούμε την ιστορία του μυθιστορήματος σε όλο της το εύρος και τη φιλοδοξία απαιτούσε ένα format που να ξεπερνά ένα τυπικό επεισόδιο, αλλά ένα μεγάλο φινάλε που θα αντιπροσώπευε κατάλληλα την ολοκλήρωση του αριστουργήματος του Κολομβιανού νικητή του Βραβείου Νόμπελ», δήλωσε ο Φρανσίσκο Ράμος, αντιπρόεδρος περιεχομένου του Netflix στη Λατινική Αμερική.

«Αυτό το μεγάλο φινάλε θα έχει τη μορφή ενός ειδικού επεισοδίου, ουσιαστικά μιας ταινίας μεγάλου μήκους σε σκηνοθεσία της Λάουρα Μόρα. Τα δύο μέρη της σειράς, μαζί με το τελευταίο επεισόδιο, συνθέτουν την οπτικοακουστική διασκευή του έργου "Εκατό Χρόνια Μοναξιάς"», κατέληξε ο διευθυντής.

«Κάθε επεισόδιο αυτού του δεύτερου μέρους είναι σαν ταινία. Ανεβάσαμε τη σειρά σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά την αισθητική, την αφήγηση, καθώς και τον ήχο και τη μουσική, για να δημιουργήσουμε ένα φινάλε πολύ πιο κινηματογραφικό και συγκινητικό. Αφού ζήσαμε σε εκείνο το σπίτι και την πόλη για τρία χρόνια, αισθανθήκαμε ότι το κλείσιμο αυτού του ταξιδιού έπρεπε να είναι εξίσου μεγαλειώδες, επικό και κινηματογραφικό με το πρώτο επεισόδιο», δήλωσε η σκηνοθέτις Λάουρα Μόρα.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Κολομβιανός συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες (1927-2014)

Πότε κυκλοφορούν τα τελευταία επεισόδια στο Netflix

Το Netflix ανακοίνωσε ότι τα επτά επεισόδια του δεύτερου μέρους θα γίνουν διαθέσιμα παγκοσμίως στις 5 Αυγούστου 2026.

Το μεγάλο φινάλε της σειράς, που θα έχει μορφή ταινίας μεγάλου μήκους, θα κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου 2026.

Η σκηνοθέτις Λάουρα Μόρα αποκάλυψε ότι το φινάλε θα είναι πιο κινηματογραφικό, πιο συναισθηματικό και αισθητικά ανώτερο από το πρώτο μέρος, με στόχο να αποδοθεί όπως αξίζει το έργο του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.

