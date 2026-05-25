Ρόδος: Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, ένα νέο κορίτσι μόλις 24 ετών

Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς έφυγε από τη ζωή, ένα νέο κορίτσι μόλις 24 ετών!

Πρόκειται για την Κυριακή Κασιώτη του Αναστασίου, η οποία βρίσκονταν στο σπίτι της, αργά το βράδυ της Κυριακής (24/5) και η οποία κατέληξε στο υπνοδωμάτιό της.

Το γεγονός βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς της αλλά και ολόκληρο το νησί, καθώς το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση.

Η κηδεία της τελέστηκε σήμερα 25 Μαϊου στις 16:30 από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφάντου.

πηγή: rodiaki.gr

