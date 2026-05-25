Ηράκλειο - "Ο Φακός της Αλήθειας": Ξεκινά ο 2ος κύκλος του προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία

Ο 2ος κύκλος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Φακός της Αλήθειας» ξεκινά στα Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, συνεχίζοντας μια σημαντική εκπαιδευτική δράση που αξιοποιεί τη φωτογραφία ως εργαλείο κριτικής σκέψης, δημιουργικής έκφρασης και καταπολέμησης των στερεοτύπων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας της Περιφέρεια Κρήτης «Equality4Crete – Do the Right Thing», η οποία υλοποιείται από το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, με στόχο την προώθηση της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης και της πρόληψης της έμφυλης βίας μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια φωτογραφίας, παρατήρησης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενισχύουν τον οπτικό τους γραμματισμό, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και αναπτύσσουν δεξιότητες αναγνώρισης στερεοτύπων και κοινωνικών αφηγήσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη WinArt, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Σχολεία και ημερομηνίες υλοποίησης

· 25 Μαΐου 2026 – 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου «Μποδοσάκειο»

· 26 Μαΐου 2026 – Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Παρασκιών

· 26 Μαΐου 2026 – Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς

· 27 Μαΐου 2026 – Δημοτικό Σχολείο Ελιάς (2 εργαστήρια)

· 28 Μαΐου 2026 – 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού

· 28 Μαΐου 2026 – 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

· 29 Μαΐου 2026 – Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

· 29 Μαΐου 2026 – Δημοτικό Σχολείο Ασημίου

Η δράση επιδιώκει να αναδείξει τη φωτογραφία ως μέσο παιδείας, κοινωνικής ενσυναίσθησης και συμπερίληψης, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά και να προσεγγίσουν τον κόσμο γύρω τους με μεγαλύτερη επίγνωση, ευαισθησία και κριτική ματιά.

Ο «Φακός της Αλήθειας» συνεχίζει να αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο εκπαιδευτικής παρέμβασης, ενισχύοντας τη φωνή των παιδιών και προωθώντας τις αξίες της ισότητας, του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

