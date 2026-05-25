Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 μετά από παραβιάσεις

Μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών επιφυλακής και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 25 Μαϊου, επειδή μετά την παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου οι χειριστές των τουρκικών F-16 αρνήθηκαν να επιστρέψουν στον εναέριο χώρο της γειτονικής χώρας και ενεπλάκησαν στο λεγόμενο dogfight.

Εικονική αερομαχία σαν τη σημερινή στο Αιγαίο είχε αρκετά μεγάλο διάστημα να καταγραφεί και μάλιστα μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και τουρκικών F-16 οπλισμένων με πυραύλους αέρος - αέρος.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, σήμερα Δευτέρα στο FIR Αθηνών στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο εισήλθαν χωρίς να καταθέσει προηγουμένως σχέδια πτήση δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και ακόμη δύο τουρκικά αεροσκάφη τύπου CN-235.

Καταγράφηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων (οι 8 από τα αεροσκάφη CN-235 και οι δύο από τα τουρκικά F-16) και μία εικονική αερομαχία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη - Βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες