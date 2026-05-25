Ηράκλειο: Η φωτιά στο αυτοκίνητο σήμανε συναγερμό

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε εγκαταλελειμμένο Ι.Χ. όχημα στην περιοχή Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ένα όχημα και τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, καταφέρνοντας να τη θέσουν υπό έλεγχο γρήγορα, χωρίς να υπάρξει επέκταση ή κίνδυνος για την περιοχή.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Έργα-μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ αλλάζουν τον τουρισμό!

Κρήτη: Συνελήφθη ο Πακιστανός πατέρας της 3χρονης – Αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρήματα και δεσμεύσεις λογαριασμών - Στην Αθήνα οι συλληφθέντες