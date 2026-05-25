Ηράκλειο: Η φωτιά στο αυτοκίνητο σήμανε συναγερμό
clock 18:33 | 25/05/2026
newsroom ekriti.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε εγκαταλελειμμένο Ι.Χ. όχημα στην περιοχή Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ένα όχημα και τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, καταφέρνοντας να τη θέσουν υπό έλεγχο γρήγορα, χωρίς να υπάρξει επέκταση ή κίνδυνος για την περιοχή.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

