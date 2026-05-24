Κρήτη: Συνελήφθη ο Πακιστανός πατέρας της 3χρονης – Αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο Πακιστανός πατέρας της 3,5 ετών 3χρονης

, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

. Μετά από ανθρωποκυνηγητό των αρχών, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά.

Μαζί με τη μητέρα του παιδιού, η οποία είχε ήδη συλληφθεί, αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας

Το Ιστορικό της Φρίκης

Το κοριτσάκι έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά των Χανίων, σημαίνοντας συναγερμό.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων διαπίστωσαν σοβαρή κακοποίηση. Το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα

στον εγκέφαλο, παλιό κάταγμα και πολλαπλές μώλωπες.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά και διασωλήνωσή του στο ΠΑΓΝΗ

Ενώπιον της Δικαιοσύνης

Οι δύο γονείς οδηγούνται εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα Χανίων

προκειμένου να τους απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι στο σπίτι υπήρχαν ακόμη τρία ανήλικα αδελφάκια

που είχαν αφεθεί στην τύχη τους.

