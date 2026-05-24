Ουκρανία: "Βροχή" πυραύλων στο Κίεβο - Ισοπεδώθηκε σχολείο – Τρόμος για νέα μαζική επίθεση

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη νύχτα το Κίεβο, έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 13, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται, ενώ επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε σχολείο στη συνοικία Σεφτσενκίφσκι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγμα κοντά σε δεύτερο σχολικό συγκρότημα προκάλεσε την πτώση συντριμμιών στην είσοδο καταφυγίου, όπου είχαν σπεύσει κάτοικοι για προστασία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κίεβο ανέφεραν ότι άκουσαν αλλεπάλληλες εκρήξεις που ταρακούνησαν κτίρια, ενώ τροχιοδεικτικά βλήματα ήταν ορατά στον νυχτερινό ουρανό.

Προειδοποιήσεις Ζελένσκι και ΗΠΑ για επικείμενη επίθεση

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.







We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026





Λίγες ώρες πριν από τα πλήγματα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για πιθανή άμεση και μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις προετοιμασίας «συνδυασμένου πλήγματος» κατά ουκρανικών στόχων, περιλαμβανομένου του Κιέβου, με χρήση διαφόρων τύπων οπλισμού.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε ειδικά στον προηγμένο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους επιθέσεις, και κάλεσε τους πολίτες να μεταβαίνουν άμεσα στα καταφύγια όταν ενεργοποιούνται οι σειρήνες.

Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι έχει λάβει πληροφορίες για πιθανή «σημαντική αεροπορική επίθεση» ανά πάσα στιγμή.





Αντίποινα μετά την επίθεση στο Λουχάνσκ





Οι σημερινοί βομβαρδισμοί σημειώνονται λίγα 24ωρα μετά την πολύνεκρη επίθεση με ουκρανικά drones στο Σταρομπίλσκ, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 40.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν στρατιωτικά αντίποινα μετά το συγκεκριμένο χτύπημα.

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι στόχευσε αμάχους ή πολιτικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος ήταν μονάδα διοίκησης drones των ρωσικών δυνάμεων.

Η Πολωνία ενεργοποίησε την αεράμυνά της



Μετά τις ρωσικές επιθέσεις, η Πολωνία προχώρησε σε προληπτικές επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι κινήσεις είχαν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

