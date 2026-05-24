ΗΠΑ: Οι μυστικές υπηρεσίες εξουδετέρωσαν δράστη που άνοιξε πύρ στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο, το Σάββατο βράδυ, ενώ οι αμερικάνικες αρχές επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Άτομο «με διαταραγμένη προσωπικότητα» σύμφωνα με αξιωματούχο φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Aρχικά είχε ανακοινωθεί ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην 17η Οδό και την Λεωφόρο Πενσυλβάνια ΒΔ», μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο.

Δημοσιογράφοι του ABC και του CNN μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας φώναζαν «πέστε κάτω», ενώ ακούγονταν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης στο iPhone μου για ένα κοινωνικό βίντεο από τη Βόρεια Πλατεία (North Lawn) του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούστηκαν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου όπου βρισκόμαστε τώρα»

Δείτε το live video από τη στιγμή των πυροβολισμών:

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026





Ο επικεφαλής του FBI, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, επιβεβαίωσε χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι ακούστηκαν πυρά κοντά στον χώρο όπου βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, στην Ουάσιγκτον, γεγονός που πυροδότησε την ανάπτυξη μεγάλης δύναμης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στον συγκεκριμένο τομέα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.





«Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία «επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο», ανέφερε ο Κας Πατέλ μέσω X.

Ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη του Λευκού Οίκου ενώ οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στη βόρεια πτέρυγα.

BREAKING: FOX News' Chad Pergram reports on shots fired near the White House, says Secret Service took down shooter. pic.twitter.com/FvB2sdzZ2P — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

Η επίσημη ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Λίγο μετά τις 6 μ.μ. (22:00 GMT) ένας άνδρας κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Η Μυστική Υπηρεσία Αστυνομίας ανταπέδωσε τα πυρά χτυπώντας τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από πυρά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι. Είχε άλλωστε ακυρώσει τις μετακινήσεις που προγραμμάτιζε το σαββατοκύριακο λόγω του πολέμου με το Ιράν.

🚨 NOW: Footage released of people RUNNING inside and Secret Service coming out ARMED on the hunt for an active shooter







Thankfully, President Trump is INSIDE, fully encased by bullet proof windows and security.







The Secret Service hustled press inside. Authorities are… pic.twitter.com/BjVBDcbW1M — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 23, 2026

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στη συνοικία όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία. Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα με χλόη ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, 79 ετών, έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων αποπειρών δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφτηκε μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

