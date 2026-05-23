Ηράκλειο: "Αρκετά κακοποιημένο το 3χρονο κοριτσάκι"
clock 10:51 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, δίνοντας το στίγμα της σοβαρότητας της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη με το 3χρονο κοριτσάκι.

Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, στοιχεία που ενισχύουν τις ενδείξεις για παρατεταμένη κακοποίηση. 

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο, ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

(Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου)

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα, με την ιατροδικαστική εξέταση να θεωρείται καθοριστική για να αποσαφηνιστεί η έκταση και η χρονική διάρκεια των τραυμάτων.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει κάθε στοιχείο προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να φωτιστεί πλήρως το τι έχει συμβεί στο μικρό παιδί.

Παγνη Κακοποίηση Παιδιών Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ιατροδικαστική Εξέταση
