Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση με χτυπήματα 3χρονο κοριτσάκι!
κοριτσάκι ΜΕΘ
clock 10:03 | 22/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Σοβαρό περιστατικό με 3χρονο κοριτσάκι απασχολεί τις αρχές στα Χανιά, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με εμφανείς κακώσεις και αιματώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέταση από τους γιατρούς διαπιστώθηκε ότι το παιδί έφερε μώλωπες, ενώ εντοπίστηκε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα, με την κατάστασή του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη σταθεροποίησή του και στη συνέχεια το κοριτσάκι διασωληνώθηκε.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο, ενώ λόγω της βαρύτητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του αργά το βράδυ στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Παγνη Κοριτσακι Εντατική Χανιά Αστυνομία
