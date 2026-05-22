Ηράκλειο: Η νύχτα τρόμου για 22χρονη και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ - Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός
clock 07:20 | 22/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σκηνές έντασης και φόβου εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, σε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο άνδρα και θύμα την 22χρονη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr , οι αρχές ενημερώθηκαν λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα για απειλές που δεχόταν η νεαρή γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της. Αστυνομικοί από το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, έσπευσαν στο σπίτι της, όπου η 22χρονη κατήγγειλε ότι ο 26χρονος την καλούσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο, απειλώντας ακόμη και τη ζωή της.

Οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος, απομάκρυναν τη νεαρή γυναίκα από το σπίτι της ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια στo Αστυνομικό Τμήμα . Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος συνέχισε να την καλεί και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, εξαπολύοντας νέες απειλές που προκάλεσαν έντονο φόβο και πανικό στην 22χρονη.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που είχαν αντιληφθεί ότι ο νεαρός είχε έρθει από το χωριό του στο Ηράκλειο, επέστρεψαν στην περιοχή και εντόπισαν τον νεαρό έξω από το σπίτι της κοπέλας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 26χρονος φώναζε, χτυπούσε την πόρτα και ζητούσε να του ανοίξουν. Ακολούθησε έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε πάνω του ένα κρητικό μαχαίρι, ενώ ακόμα ένα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα αυτό που βρέθηκε πάνω του ήταν κρυμμένο, λένε οι πληροφορίες, μέσα σε θήκη στο άρβυλό του.

Ο 26χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υποθέσεις που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 26χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αστυνομικές Αρχές στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα.

Ενδοοικογενειακη Βια Σύλληψη
