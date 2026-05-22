17 Νοέμβρη: Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της «17 Νοέμβρη».

Υπενθυμίζεται ότι Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την 17 Ν.



Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε το αίτημα, ωστόσο το Συμβούλιο Εφετών το δέχτηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του Εισαγγελέα Εφετών.



Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε για την περίπτωσή του περιοριστικούς όρους: να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζέται μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία.



Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος λάμβανε τακτικές άδεις από το 2022, υπό όρους τους οποίους τηρούσε. Η τελευταία αίτηση αποφυλάκισής του ήταν η πέμπτη κατά σειρά και κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025.



Από τα μέλη της 17Ν, στη φυλακή παραμένουν ο αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

