“Έπιασε” τον Γιώργο Βλαστό ο Στίβεν Τσούμπερ

Με τον Στίβεν Τσούμπερ να βρίσκει δίχτυα τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε νικηφόρα το πρωτάθλημα επικρατώντας στο Περιστέρι του Πανσερραϊκού με το επιβλητικό 6-0.

Όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα soccer-base ο πρώτος ποδοσφαιριστής που το είχε πετύχει αυτό (τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο) και ο μόνος πριν από τον Τσούμπερ ήταν ο παίκτης του ΟΦΗ, Γιώργος Βλαστός.

Στις 12 Μαΐου 1985 ο ΟΦΗ φιλοξενούσε τον Πιερικό, τον οποίο νίκησε με το ευρύ 6-2. Ο Βλαστός είχε σημειώσει τα τέσσερα πρώτα τέρματα της Κρητικής ομάδας βρίσκοντας δίχτυα στο 5ο, στο 7ο, στο 29ο και στο 40ό λεπτό.

Για την ιστορία, τα υπόλοιπα τέρματα του ΟΦΗ πέτυχαν ο Τσιριμώκος με κεφαλιά στο 60ό και ο Γιάνγιανιν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 71ο λεπτό. Για λογαριασμό του Πιερικού είχαν σκοράρει ο Αγιομαμίτης (αυτογκόλ) στο 65′ και ο Μιχαλίτσιος στο 80′.