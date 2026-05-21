ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 23:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
“Έπιασε” τον Γιώργο Βλαστό ο Στίβεν Τσούμπερ
βλαστοσ
clock 21:48 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με τον Στίβεν Τσούμπερ να βρίσκει δίχτυα τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε νικηφόρα το πρωτάθλημα επικρατώντας στο Περιστέρι του Πανσερραϊκού με το επιβλητικό 6-0.

Όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα soccer-base ο πρώτος ποδοσφαιριστής που το είχε πετύχει αυτό (τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο) και ο μόνος πριν από τον Τσούμπερ ήταν ο παίκτης του ΟΦΗ, Γιώργος Βλαστός.

Στις 12 Μαΐου 1985 ο ΟΦΗ φιλοξενούσε τον Πιερικό, τον οποίο νίκησε με το ευρύ 6-2. Ο Βλαστός είχε σημειώσει τα τέσσερα πρώτα τέρματα της Κρητικής ομάδας βρίσκοντας δίχτυα στο 5ο, στο 7ο, στο 29ο και στο 40ό λεπτό.

Για την ιστορία, τα υπόλοιπα τέρματα του ΟΦΗ πέτυχαν ο Τσιριμώκος με κεφαλιά στο 60ό και ο Γιάνγιανιν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 71ο λεπτό. Για λογαριασμό του Πιερικού είχαν σκοράρει ο Αγιομαμίτης (αυτογκόλ) στο 65′ και ο Μιχαλίτσιος στο 80′.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis